Стафілокок в столичній школі: персонал тимчасово відсторонили від роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Персонал їдальні київської школи №306 на певний час відсторонили від роботи. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Києва, передає УНН.
Днями в цій школі контролери провели позапланову перевірку. Були виявлені проблеми з якістю питної води, а в одному з салатів - виявлено стафілокок.
В установі провели позапланову дезінфекцію. Контролери вилучили всі продукти, які не відповідають показникам якості та безпеки.
Як писав УНН, проблеми з якістю харчування дітей у садочках і школах сьогодні актуальні по всій країні.
Експерти кажуть, що така плачевна ситуація обумовлена, в тому числі, застарілою законодавчою базою.
Щоб це виправити, необхідно посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів до навчальних закладів, вважає нардеп Сергій Тригубенко.
Депутат вже звернувся до Прем'єра Гройсмана зі своїми пропозиціями з цього питання.