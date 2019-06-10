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7 марта, 06:35 • 106214 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134626 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143276 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129471 просмотра

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Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на торги

Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на торги

Киев  •  УНН

 • 18524 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. На 25 июня назначен голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", размещаемых на ул. Маразлиевская, 1/20 в Одессе, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 штук. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

Отмечено, что все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк" и в таком составе предложены впервые. Начальная цена реализации - 3666 251,88 тыс. грн.

Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы товары единым лотом, - 80 289 м2.

В ФГВФЛ комплекс зданий и сооружений включает:

  • спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;
  • бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2;
  • фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2;
  • отель общей площадью 9 817,00 м2;
  • подземный паркинг для транспортных средств;
  • другие здания и помещения согласно его техническим паспортом.

По данным Фонда, последняя полная реконструкция стадиона состоялась 2011 года. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Организатором торгов является ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 25 июня 2019 в 16:00.

Напомним, в мае прошлого года нежилые помещения стадиона "Черноморец" в Одессе выставили на продажу на Prozorro.

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