Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на торги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На 25 червня призначено голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розміщуються на вул. Маразліївська, 1/20 в Одесі, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 штук. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
Зазначено, що усі активи перебувають на балансі АТ "Імексбанк" і в такому складі запропоновані вперше. Початкова ціна реалізації – 3 666 251,88 тис. грн.
Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом, - 80 289 м2.
У ФГВФО комплекс будівель та споруд охоплює:
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- спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення;
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- бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 м2;
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- фітнес-центр загальною площею 4 300,00 м2;
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- готель загальною площею 9 817,00 м2;
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- підземний паркінг для транспортних засобів;
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- інші будівлі та приміщення згідно з його технічним паспортом.
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За даними Фонду, остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.
Організатором торгів є ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн".
Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 25 червня 2019 до 16:00.
Нагадаємо, у травні минулого року нежитлові приміщення стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж на Prozorro.