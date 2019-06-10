Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на торги

КИЇВ. 10 червня. УНН. На 25 червня призначено голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розміщуються на вул. Маразліївська, 1/20 в Одесі, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 штук. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.