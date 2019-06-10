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Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на торги

Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на торги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На 25 червня призначено голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розміщуються на вул. Маразліївська, 1/20 в Одесі, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 штук. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

Зазначено, що усі активи перебувають на балансі АТ "Імексбанк" і в такому складі запропоновані вперше. Початкова ціна реалізації – 3 666 251,88 тис. грн.

Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом, - 80 289 м2.

У ФГВФО комплекс будівель та споруд охоплює:

  • спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення;
  • бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 м2;
  • фітнес-центр загальною площею 4 300,00 м2;
  • готель загальною площею 9 817,00 м2;
  • підземний паркінг для транспортних засобів;
  • інші будівлі та приміщення згідно з його технічним паспортом.

За даними Фонду, остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Організатором торгів є ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн".

Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 25 червня 2019 до 16:00.

Нагадаємо, у травні минулого року нежитлові приміщення стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж на Prozorro. 

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