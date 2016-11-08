Стабильный застройщик готов предлагать инвестору рассрочку или кредитования - эксперт

"Первое и самое главное, учитывая инвестиционный способ строительства в Украине, любому застройщику выгодно, когда инвестор оплачивает всю сумму выбранной недвижимости сразу. Это позволяет строить, имея на руках достаточное количество денег.

Рассрочка или кредитования - это формы оплаты недвижимости, которые большой, стабильный застройщик, который уважает инвесторов, всегда готов предложить. Как правило, однУ из таких форм оплаты инвестор выбирает из расчета на свои финансовые возможности ", - сказал А.Мачковский.

По словам специалиста, как правило кредит оформляют те инвесторы, которым не хватает небольшой суммы для 100% оплаты жилья. А 100 оплата дает возможность получить скидку на квартиру.

"Часто сумма скидки превышает процент от пользования кредитом, и поэтому люди стараются не упустить возможность сэкономить. Другие выбирают рассрочку. То есть, только инвестор решает, какая именно форма оплаты ему более выгодна. Задача наших менеджеров подсказать наиболее удобную форму расчета. Поэтому, нельзя сказать, что именно преобладает - кредитование или рассрочка. Чаще всего инвестор оплачивает всю сумму сразу ", - резюмировал руководитель Департамента реализации недвижимости" Киевгорстроя ".