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Стабільний забудовник готовий пропонувати інвестору розстрочку чи кредитування – експерт

Стабільний забудовник готовий пропонувати інвестору розстрочку чи кредитування – експерт

Київ • УНН

 • 7115 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Розстрочення або кредитування — це форми оплати нерухомості, які великий, стабільний забудовник, який поважає інвесторів, завжди готовий запропонувати. Про це журналістам розповів в.о. директора Департаменту реалізації нерухомості ПАТ “ХК “Київміськбуд” Андрій Мачковскій, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ПАТ “ХК “Київміськбуд”.

“Перше і найголовніше, з огляду на інвестиційний спосіб будівництва в Україні, будь-якому забудовнику вигідно, коли інвестор оплачує всю суму обраної нерухомості відразу. Це дозволяє будувати, маючи на руках достатню кількість грошей.
Розстрочення або кредитування — це форми оплати нерухомості, які великий, стабільний забудовник, який поважає інвесторів, завжди готовий запропонувати. Як правило, одну з таких форм оплати інвестор вибирає з розрахунку на свої фінансові можливості”, — сказав А.Мачковській.

За словами фахівця, як правило кредит оформлюють ті інвестори, яким не вистачає невеликої суми для 100% оплати житла. А 100 оплата дає можливість отримати знижку на квартиру.

“Часто сума знижки перевищує відсоток від користування кредитом, і тому люди намагаються не упустити можливість заощадити. Інші вибирають розстрочку. Тобто, тільки інвестор вирішує, яка саме форма оплати йому більш вигідна. Завдання наших менеджерів підказати найбільш зручну форму розрахунку. Тому, не можна сказати, що саме переважає — кредитування або розстрочка. Найчастіше інвестор оплачує всю суму відразу”, — резюмував керівник Департаменту реалізації нерухомості “Київміськбуду”.

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