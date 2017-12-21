Стабилизировать цены на АЗС может только гривна - Рябцев

"Стабилизировать рост цен может только гривна. Остановится гривна - остановятся цены. Это единственный фактор на сегодня. Здесь прямая зависимость: каждая лишняя гривна в курсе - это плюс 60 копеек на литре в цене бензина через 2 недели", - сказал он.

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По словам эксперта, если курс гривны к доллару составит 30 грн/долл., то некоторые марки бензина будут стоить 32-33 грн за литр.

"На внешних рынках был рост нефтяных котировок, он был исключительно спекулятивным, и вряд ли нынешние котировки удержатся на уровне выше 60 долл. Скорее всего, мы увидим откат на уровень 58 долл. примерно. Если в это же время стабилизируется гривна, то тогда можно будет ожидать увеличения скидок в сетях АЗС для лояльных клиентов", - добавил Г.Рябцев.

Напомним, некоторые АЗС в Украине предлагают водителям рассчитываться за топливо биткоинами.