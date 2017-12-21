Стабілізувати ціни на АЗС може тільки гривня - Рябцев
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ціни пального на стелах АЗС подолали так звану психологічну позначку у 30 грн за літр. Єдиний фактор, який сьогодні провокує подорожчання, - послаблення курсу гривні до долара. Про це у коментарі УНН розповів експерт паливного ринку Геннадій Рябцев, передає УНН.
“Стабілізувати ріст цін може тільки гривня. Зупиниться гривня - зупиняться ціни. Це єдиний фактор на сьогодні. Тут пряма залежність: кожна зайва гривня в курсі - це плюс 60 копійок на літрі в ціні бензину через 2 тижні”, - сказав він.
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За словами експерта, якщо курс гривні до долара становитиме 30 грн/дол., то деякі марки бензину будуть коштувати 32-33 грн за літр.
“На зовнішніх ринках було зростання нафтових котирувань, воно було виключно спекулятивним, і навряд чи нинішнє котирування втримається на рівні вище 60 дол. Скоріше за все, ми побачимо відкат на рівень 58 дол. приблизно. Якщо в цей же час стабілізується гривня, то тоді можна буде очікувати збільшення знижок у мережах АЗС для лояльних клієнтів”, - додав Г.Рябцев.
Нагадаємо, деякі АЗС в Україні пропонують водіям розраховуватися за пальне біткоінами.