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Стабилизация ситуации на Луганском направлении: Залужный заострил внимание генерала США на установлении огневого паритета с рф

Стабилизация ситуации на Луганском направлении: Залужный заострил внимание генерала США на установлении огневого паритета с рф

Киев • УНН

 • 264322 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Залужный заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с рф, что позволит стабилизировать ситуацию на Луганском направлении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“С удовольствием и глубоким уважением поддерживаю постоянную связь с Председателем объединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении”, — сообщил Залужный.

Детали

Также он поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи нашему государству.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что важнейшей задачей сейчас является добиться паритета оружия.

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Украинские Национальные Новости

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