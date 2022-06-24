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Стабілізація ситуації на Луганському напрямку: Залужний загострив увагу генерала США на встановленні вогневого паритету з рф

Стабілізація ситуації на Луганському напрямку: Залужний загострив увагу генерала США на встановленні вогневого паритету з рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Залужний загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з рф, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“З приємністю і глибокою повагою підтримую сталий зв’язок із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку”, — повідомив Залужний.

Деталі

Також він подякував генералу Міллі за глибоке розуміння ситуації, самовідданість і провідну роль у справі надання військової допомоги нашій державі.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що найважливішим завданням зараз є домогтися паритету зброї.

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