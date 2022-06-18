Подоляк: сьогодні в держави немає більш важливого завдання, ніж домогтися паритету зброї

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“Сьогодні в держави немає більш важливого завдання, ніж домогтися паритету зброї. Кожен день забирає в нас наших кращих людей. І щоб запобігти цьому, а також щоб ефективно контратакувати — зброя, зброя, зброя”, — заявив він.

Подоляк наголосив, що у нас може бути значно менше снарядів, ракет чи дальнобійної артилерії, але “є головне: інтелект, бойовий дух та сила рідної землі”.

“І це вкрай важливо. Тому що працює не тільки математика, а й психологія війни”, — зазначив він.

Подоляк також додав, що українські військові навіть з обмеженими ресурсами проводять фантастичні тактичні операції, вражаючи військових експертів багатьох країн-партнерів.

“Але критична різниця у співвідношенні зброї робить наші маленькі перемоги перемогами, здобутими великою кров‘ю. Хлопці кажуть: після обстрілів росіяни часто навіть не змінюють локацію гаубиць. Просто знають, що все одно не дістаємо у відповідь”, — наголосив він.

Нагадаємо

Подоляк заявив, що будь-які нинішні пропозиції з боку росії щодо перемовин є спробою обманути світ, аби створити ілюзію готовності до діалогу, тим часом накопичуючи резерви для відновлення наступального потенціалу.