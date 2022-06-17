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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Подоляк: Україна повернеться до перемовин, коли кремль почне тверезо дивитися на речі та перестане п'яніти від власної пропаганди

Подоляк: Україна повернеться до перемовин, коли кремль почне тверезо дивитися на речі та перестане п'яніти від власної пропаганди

Київ • УНН

 • 159571 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які нинішні пропозиції з боку росії щодо перемовин є спробою обманути світ, аби створити ілюзію готовності до діалогу, тим часом накопичуючи резерви для відновлення наступального потенціалу, передає УНН.

Цитата

“Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку російської федерації — це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир’ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал”, — наголосив Подоляк.

Також він зазначив, що Україна обов’язково повернеться до перемовного процесу, проте тільки у правильний момент і з сильною переговорною позицією.

“Тоді, коли кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п’яніти від власної пропаганди”, — пояснив Подоляк.

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