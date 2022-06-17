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Подоляк: Украина вернется к переговорам, когда кремль станет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды

Киев • УНН

 • 159567 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что любые нынешние предложения со стороны россии по поводу переговоров являются попыткой обмануть мир, чтобы создать иллюзию готовности к диалогу, тем временем накапливая резервы для восстановления наступательного потенциала, передает УНН.

Цитата

“Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны российской федерации — это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем вонзить нож в спину. Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал”, — подчеркнул Подоляк.

Также он отметил, что Украина обязательно вернется в переговорный процесс, однако только в правильный момент и с сильной переговорной позицией.

“Тогда, когда кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды”, — объяснил Подоляк.

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