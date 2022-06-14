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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34233 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Уявіть світ, в якому росія перемогла": Подоляк звернувся до учасників "Рамштайну"

"Уявіть світ, в якому росія перемогла": Подоляк звернувся до учасників "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 158324 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до учасників формату "Рамштайн" напередодні їхньої зустрічі у Брюсселі і запропонував уявити світ, в якому росія перемогла, пише УНН.

Цитата

"Кожен учасник формату "Рамштайн" має заплющити очі й уявити світ, у якому росія перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо

Наступна зустріч Координаційної групи міністрів оборони з допомоги Україні (формат "Рамштайн") відбудеться 15 червня у Брюсселі.

У квітні група з більше ніж 40 країн-партнерів та союзників України на чолі зі США домовились координувати кроки щодо допомоги України. Перша зустріч міністрів оборони цих держав відбулася у Німеччині на авіабазі "Рамштайн".

Українські Національні Новини

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