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"Представьте мир, в котором россия победила": Подоляк обратился к участникам "Рамштайна"

Киев • УНН

 • 158323 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к участникам формата "Рамштайн" накануне их встречи в Брюсселе и предложил представить мир, в котором россия победила, пишет УНН.

Цитата

"Каждый участник формата "Рамштайн" должен закрыть глаза и представить мир, в котором россия победила. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения", - написал Подоляк в своем Twitter.

Напомним

Следующая встреча Координационной группы министров обороны по помощи Украине (формат "Рамштайн") состоится 15 июня в Брюсселе.

В апреле группа из более 40 стран-партнеров и союзников Украины во главе с США договорились координировать шаги по поводу помощи Украины. Первая встреча министров обороны этих государств состоялась в Германии на авиабазе Рамштайн.

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