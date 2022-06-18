Подоляк: сегодня у государства нет более важной задачи, чем добиться паритета оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что важнейшей задачей сейчас является добиться паритета оружия. Об этом он написал в Telegram, информирует УНН.
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“Сегодня в государства нет более важной задачи, чем добиться паритета оружия. Каждый день забирает у нас наших лучших людей. И чтобы предотвратить это, а также чтобы эффективно контратаковать — оружие, оружие, оружие”, — заявил он.
Подоляк подчеркнул, что у нас может быть значительно меньше снарядов, ракет или дальнобойной артиллерии, но “есть главное: интеллект, боевой дух и сила родной земли”.
“И это крайне важно. Потому что работает не только математика, а и психология войны”, — отметил он.
Подоляк также добавил, что украинские военные даже с ограниченными ресурсами проводят фантастические тактические операции, поражая военных экспертов многих стран-партнеров.
“Но критическая разница в соотношении оружия делает наши маленькие победы победами, одержанными большой кровью. Ребята говорят: после обстрелов россияне часто даже не меняют локацию гаубиц. Просто знают, что все равно не достаем в ответ”, — подчеркнул он.
Напомним
Подоляк заявил, что любые нынешние предложения со стороны россии по поводу переговоров являются попыткой обмануть мир, чтобы создать иллюзию готовности к диалогу, тем временем накапливая резервы для восстановления наступательного потенциала.