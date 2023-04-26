"ССО - это преимущество качества над количеством": командующий Сил спецопераций посетил Бахмут

Во время поездки бригадный генерал Виктор Хоренко ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений Сил специальных операций, которые обороняют этот населенный пункт.

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"Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это прежде всего преимущество качества над количеством", - сказал Виктор Хоренко воинам.

Детали

Командующий ССО Украины отметил важность работы групп специального назначения во время обороны Бахмута и отметил профессионализм операторов ССО.

В ССО отмечают, что уже длительное время воины Сил специальных операций в полном объеме выполняют задачи по обороне города, который остается самой горячей точкой фронта. Несмотря на преимущество врага, и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск.

Дополнение

По данным Генштаба, по состоянию на 25 апреля самые ожесточенные бои продолжались за Бахмут и Марьинку.