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"ССО - це перевага якості над кількістю": командувач Сил спецоперацій відвідав Бахмут

"ССО - це перевага якості над кількістю": командувач Сил спецоперацій відвідав Бахмут

Київ • УНН

 • 565073 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко відвідав Бахмут, повідомляють ССО ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Під час поїздки бригадний генерал Віктор Хоренко ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів Сил спеціальних операцій, які обороняють цей населений пункт.

Цитата

"Дійсно, ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви, знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості на кількістю", - сказав Віктор Хоренко воїнам.

Деталі

Командувач ССО України наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони Бахмуту і відзначив професійність операторів ССО.

У ССО зазначають, що вже тривалий час воїни Сил спеціальних операцій в повному обсязі виконують завдання з оборони міста, що залишається найгарячішою точкою фронту. Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ.

Доповнення

За даними Генштабу, станом на 25 квітня найзапекліші бої тривали за Бахмут та Мар’їнку.

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