"ССО - це перевага якості над кількістю": командувач Сил спецоперацій відвідав Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко відвідав Бахмут, повідомляють ССО ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Під час поїздки бригадний генерал Віктор Хоренко ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів Сил спеціальних операцій, які обороняють цей населений пункт.
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"Дійсно, ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви, знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості на кількістю", - сказав Віктор Хоренко воїнам.
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Командувач ССО України наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони Бахмуту і відзначив професійність операторів ССО.
У ССО зазначають, що вже тривалий час воїни Сил спеціальних операцій в повному обсязі виконують завдання з оборони міста, що залишається найгарячішою точкою фронту. Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ.
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За даними Генштабу, станом на 25 квітня найзапекліші бої тривали за Бахмут та Мар’їнку.