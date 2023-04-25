Ворог веде наступальні дії на трьох напрямках. Найважчі бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 30 населених пунктів.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187 770 осіб, 3688 танків та сотень одиниць військової техніки.