Враг ведет наступательные действия на трех направлениях. Самые тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромовое и Клещеевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял более 30 населенных пунктов.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 187 770 человек, 3688 танков и сотен единиц военной техники.