Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наближається до 188 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187 770 осіб, 3688 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3688 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 7151 (+12),
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- артилерійських систем – 2863 (+14),
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- РСЗВ – 539 (+0),
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- засобів ППО ‒ 291 (+2),
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- літаків – 308 (+0),
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- гелікоптерів – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31),
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- спеціальної техніки ‒ 345 (+6).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.