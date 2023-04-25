Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 188 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 187 770 человек, 3688 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
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- танков - 3688 (+5),
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- боевых бронированных машин - 7151 (+12),
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- артиллерийских систем - 2863 (+14),
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- РСЗВ – 539 (+0),
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- средств ПВО - 291 (+2),
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- самолётов – 308 (+0),
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- вертолётов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31),
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- специальной техники - 345 (+6).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.