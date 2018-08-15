ССП провели парашютные соревнования над Черным морем

Проведение соревнований на лучшую парашютную команду способствует совершенствованию навыков десантирования различными способами и на разную местность для дальнейшего выполнения задач, присущих подразделениям Сил специальных операций, а также обмена знаниями и опытом между военнослужащими воинских частей ССПО.



Мощный заряд адреналина в кровь парашютисты-спортсмены Сил специальных операций получили в небе над Черным морем, где на базе морского центра специального назначения были проведены соревнования по парашютными командами первенство среди Сил специальных операций.



Соревнования проводились в три этапа. В частности, "выполнение прыжков на точность приземления", "выполнение прыжков с элементами групповой акробатики в парах-двойках". А на этапе "больших формаций" приняли участие двенадцать парашютистов.



По результатам соревнований первое место заняла команда морского центра специального назначения.

Как сообщал УНН, на Херсонщине украинские десантники проводят военные учения.