ССО провели парашутні змагання над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вагомим етапом підготовки спецпризначенців для виконання широкого спектру своїх функцій є інфільтрація до місця виконання завдання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Проведення змагань на кращу парашутну команду сприяє вдосконаленню навичок десантування різними способами та на різну місцевість для подальшого виконання завдань, які притаманні підрозділам Сил спеціальних операцій, а також обміну знаннями і досвідом між військовослужбовцями військових частин ССпО.
Потужний заряд адреналіну в кров парашутисти-спортсмени Сил спеціальних операцій отримали в небі над Чорним морем, де на базі морського центру спеціального призначення були проведені змагання з парашутними командами на першість серед Сил спеціальних операцій.
Змагання проводились в три етапи. Зокрема, "виконання стрибків на точність приземлення", "виконання стрибків з елементами групової акробатики в парах-двійках". А на етапі "великих формацій" взяли участь дванадцять парашутистів.
За результатами змагань перше місце зайняла команда морського центру спеціального призначення.
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