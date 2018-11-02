США обвинили в шпионаже китайскую и тайваньскую компании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в экономическом шпионаже китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit и тайваньской United Microelectronics, а также трем физическим лицам. Их обвинили в “сговоре с целью кражи коммерческой тайны” американской корпорации Micron Technology Inc., сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Американская транснациональная корпорация Micron известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. По информации следствия, из-за действий обвиняемых американская компания понесла 8,75 млрд долларов ущерба. Трое физлиц — бывшие сотрудники Micron, граждане Тайваня. Никого из них пока не задержали, уточняет Associated Press.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минюст США предъявил нескольким гражданам Китая обвинения в промышленном шпионаже
Ранее глава контрразведки США Уильям Еванина обвинил Китай в шпионаже через социальную сеть для поиска и установления деловых контактов Linkedin. Еванина заявил, что за последние два с половиной года пять нынешних и бывших чиновников США обвинялись в шпионаже в пользу Китая.
Как ранее информировал УНН, Министерство энергетики США заявило об усилении мер для предотвращения нелегальной утечки американских гражданских ядерных разработок в Китай для военных целей. Эти новые меры национальной безопасности, как уточняется в заявлении, стали результатом пересмотра политики властей США из-за беспокойства в связи с будто бы происходящими попытками Китая овладеть ядерными материалами, оборудованием и передовыми технологиями американских компаний. “США не могут игнорировать возможные последствия для национальной безопасности из-за попыток Китая овладеть ядерными технологиями вне рамок установленного сотрудничества между США и Китаем”, — приводятся слова министра энергетики Рика Перри.