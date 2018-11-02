США обвинили в шпионаже китайскую и тайваньскую компании

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110700 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118760 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157694 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149275 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138848 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129476 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175232 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118183 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141714 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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США обвинили в шпионаже китайскую и тайваньскую компании

США обвинили в шпионаже китайскую и тайваньскую компании

Киев  •  УНН

 • 7444 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в экономическом шпионаже китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit и тайваньской United Microelectronics, а также трем физическим лицам. Их обвинили в “сговоре с целью кражи коммерческой тайны” американской корпорации Micron Technology Inc., сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Американская транснациональная корпорация Micron известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. По информации следствия, из-за действий обвиняемых американская компания понесла 8,75 млрд долларов ущерба. Трое физлиц — бывшие сотрудники Micron, граждане Тайваня. Никого из них пока не задержали, уточняет Associated Press.

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Ранее глава контрразведки США Уильям Еванина обвинил Китай в шпионаже через социальную сеть для поиска и установления деловых контактов Linkedin. Еванина заявил, что за последние два с половиной года пять нынешних и бывших чиновников США обвинялись в шпионаже в пользу Китая.

Как ранее информировал УНН, Министерство энергетики США заявило об усилении мер для предотвращения нелегальной утечки американских гражданских ядерных разработок в Китай для военных целей. Эти новые меры национальной безопасности, как уточняется в заявлении, стали результатом пересмотра политики властей США из-за беспокойства в связи с будто бы происходящими попытками Китая овладеть ядерными материалами, оборудованием и передовыми технологиями американских компаний. “США не могут игнорировать возможные последствия для национальной безопасности из-за попыток Китая овладеть ядерными технологиями вне рамок установленного сотрудничества между США и Китаем”, — приводятся слова министра энергетики Рика Перри.

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