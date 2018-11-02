США звинуватили в шпигунстві китайську і тайваньскую компанії

Американська транснаціональна корпорація Micron відома своєю напівпровідниковою продукцією, основну частину якої складають чіпи пам’яті DRAM і NAND, флеш пам’ять, SSD-накопичувачі, а також датчики CMOS. За інформацією слідства, через дії обвинувачених американська компанія зазнала 8,75 млрд доларів збитку. Троє фізосіб — колишні співробітники Micron, громадяни Тайваню. Нікого з них поки не затримали, уточнює Associated Press.

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Раніше глава контррозвідки США Вільям Еваніна звинуватив Китай у шпигунстві через соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів Linkedin. Еваніна заявив, що за останні два з половиною роки п’ять нинішніх і колишніх чиновників США звинувачувалися в шпигунстві на користь Китаю.

Як раніше інформував УНН, Міністерство енергетики США заявило про посилення заходів для запобігання нелегального витоку американських цивільних ядерних розробок у Китай для військових цілей. Ці нові заходи національної безпеки, як уточнюється в заяві, стали результатом перегляду політики влади США через занепокоєння в зв’язку зі спробами Китаю заволодіти ядерними матеріалами, обладнанням і передовими технологіями американських компаній. “США не можуть ігнорувати можливі наслідки для національної безпеки через спроби Китаю заволодіти ядерними технологіями поза рамками встановленої співпраці між США та Китаєм”, — наводяться слова міністра енергетики Ріка Перрі.