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США звинуватили в шпигунстві китайську і тайваньскую компанії

США звинуватили в шпигунстві китайську і тайваньскую компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення в економічному шпигунстві китайській компанії Fujian Jinhua Integrated Circuit і тайванській United Microelectronics, а також трьом фізичним особам. Їх звинуватили у “змові з метою крадіжки комерційної таємниці” американської корпорації Micron Technology Inc., повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Американська транснаціональна корпорація Micron відома своєю напівпровідниковою продукцією, основну частину якої складають чіпи пам’яті DRAM і NAND, флеш пам’ять, SSD-накопичувачі, а також датчики CMOS. За інформацією слідства, через дії обвинувачених американська компанія зазнала 8,75 млрд доларів збитку. Троє фізосіб — колишні співробітники Micron, громадяни Тайваню. Нікого з них поки не затримали, уточнює Associated Press.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мін’юст США пред’явив декільком громадянам Китаю звинувачення в промисловому шпигунстві

Раніше глава контррозвідки США Вільям Еваніна звинуватив Китай у шпигунстві через соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів Linkedin. Еваніна заявив, що за останні два з половиною роки п’ять нинішніх і колишніх чиновників США звинувачувалися в шпигунстві на користь Китаю.

Як раніше інформував УНН, Міністерство енергетики США заявило про посилення заходів для запобігання нелегального витоку американських цивільних ядерних розробок у Китай для військових цілей. Ці нові заходи національної безпеки, як уточнюється в заяві, стали результатом перегляду політики влади США через занепокоєння в зв’язку зі спробами Китаю заволодіти ядерними матеріалами, обладнанням і передовими технологіями американських компаній. “США не можуть ігнорувати можливі наслідки для національної безпеки через спроби Китаю заволодіти ядерними технологіями поза рамками встановленої співпраці між США та Китаєм”, — наводяться слова міністра енергетики Ріка Перрі.

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