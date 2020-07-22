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США обвинили китайских хакеров в атаках на компании по выработке вакцин от COVID-19

США обвинили китайских хакеров в атаках на компании по выработке вакцин от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10974 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Двое китайских хакеров атакуют компании по всему миру, в том числе те, которые работают над вакциной от коронавирусной болезни COVID-19, в рамках своей десятилетней деятельности, в частности в сотрудничестве с правительством, заявляет Министерство юстиции Соединенных Штатов 21 июля, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Министерство обвинило хакеров в атаках на неправительственные организации, отдельных диидентив и правозащитных активистов как в США, так и в Китае.

Среди компаний, которые подвергались нападениям — высокотехнологичные производства, разработчики медицинских изделий и программного обеспечения для бизнеса. По данным американских чиновников, эта деятельность началась более 10 лет назад и продолжается на момент заявления.

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“В течение этого времени хакеры похитили терабайты данных от сотен своих мишеней, став полноценной угрозой для США и иностранных сетей”, — заявляет Минюст.

Стоимость похищенной интеллектуальной собственности и торговых секретов оценивают в сотни миллионов долларов.

По данным министерства, хакеров зовут Ли Сяою и Донг Джиаши. В том числе они атаковали деятельность фармакологических компаний, в частности те, которые разрабатывают вакцины от коронавирусной болезни. Впрочем, в сообщении нет указаний на то, что Ли и Донга в том, что им удалось получить доступ к любым разработкам по коронавирусу.

Заявленные фигуранты не задержаны, и федеральные власти США не ожидают, что они когда-нибудь окажутся на скамье подсудимых в Штатах.

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В то же время заместитель директора Федерального бюро расследований Дэвид Боудич на пресс-конференции в Вашингтоне высказал мнение, что обвинения ставит Пекин в известность, что поддерживаемое правительством краж интеллектуальной собственности потянет “серьезные последствия и риски для страны”.

По данным Минюста, хакеры, в частности, нацеливались на технологические компании в Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Кореи, Швеции, Великобритании и самих Штатах.

Обвинение прозвучало в тот же день, когда комитет по иностранным делам Сената США заявил, что Китай пытается переформатировать киберпространство по модели “цифрового авторитаризма”.

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