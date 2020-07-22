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​США звинуватили китайських хакерів в атаках на компанії з вироблення вакцин від COVID-19

​США звинуватили китайських хакерів в атаках на компанії з вироблення вакцин від COVID-19

Київ • УНН

 • 10982 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Двоє китайських хакерів атакують компанії по всьому світу, в тому числі ті, які працюють над вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19, в рамках своєї десятирічної діяльності, зокрема в співпраці з урядом, заявляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів 21 липня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Міністерство звинуватив хакерів у атаках на неурядові організації, окремих диидентів та правозахисних активістів як у США, так і в Китаї.

Серед компаній, які зазнавали нападів — високотехнологічні виробництва, розробники медичних виробів та програмного забезпечення для бізнесу. За даними американських урядовців, ця діяльність почалася понад 10 років тому і триває на момент заяви.

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“Протягом цього часу хакери викрали терабайти даних від сотень своїх мішеней, ставши повноцінною загрозою для США та закордонних мереж”, — заявляє Мін’юст.

Вартість викраденої інтелектуальної власності та торгових секретів оцінюють у сотні мільйонів доларів.

За даними міністерства, хакерів звати Лі Сяою та Донг Джіаші. В тому числі вони атакували діяльність фармакологічних компаній, зокрема ті, які розробляють вакцини від коронавірусної хвороби. Втім, у повідомленні немає вказівок на те, що Лі та Донга в тому, що їм вдалося отримати доступ до будь-яких розробок щодо коронавірусу.​

Заявлені фігуранти не затримані, і федеральна влада США не очікує, що вони коли-небудь опиняться на лаві підсудних у Штатах.

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Водночас заступник директора Федерального бюро розслідувань Девід Боудіч на пресконференції у Вашингтоні висловив думку, що звинувачення ставить Пекін до відома, що підтримуване урядом викрадення інтелектуальної власності потягне “серйозні наслідки та ризики для країни”.

За даними Мін’юсту, хакери зокрема націлювалися на технологічні компанії в Австралії, Бельгії, Німеччині, Японії, Литві, Нідерландах, Іспанії, Південній Кореї, Швеції, Великій Британії та самих Штатах.

Звинувачення пролунало в той же день, коли комітет закордонних справ Сенату США заявив, що Китай намагається переформатувати кіберпростір за моделлю “цифрового авторитаризму”.

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