​США звинуватили китайських хакерів в атаках на компанії з вироблення вакцин від COVID-19

КИЇВ. 22 липня. УНН. Двоє китайських хакерів атакують компанії по всьому світу, в тому числі ті, які працюють над вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19, в рамках своєї десятирічної діяльності, зокрема в співпраці з урядом, заявляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів 21 липня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.