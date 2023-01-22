США укрепляют "первый рубеж обороны" НАТО на случай российской агрессии - The New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Минобороны США будет держать несколько тысяч военных в Румынии еще по крайней мере 9 месяцев. На базе будут находиться военные 101-й воздушно-десантной дивизии, возглавит миссию двухзвездочный генерал армии США. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
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"Эти силы станут первой линией обороны, если россия вторгнется дальше на запад. Отправка генерала такого уровня так близко к зоне боевых действий позволит быстро принимать решения, где разместить войска и вооружение", — говорится в материале.
Детали
Ранее на базе дежурили военные 82-й воздушно-десантной дивизии, отправленные в Румынию как часть сил быстрого реагирования после вторжения РФ в Украину. В статье отмечается, что до последнего не было понятно, оставит ли Пентагон подразделение высшего уровня на авиабазе в Румынии.
Однако с лета 2022 года здесь дислоцируется около 4 тысяч солдат 101-й дивизии.
Напомним
17 января самолет-разведчик НАТО прибыл в Румынию, чтобы поддержать восточный фланг военного альянса и помочь следить за действиями российских военных.