США укрепляют "первый рубеж обороны" НАТО на случай российской агрессии - The New York Times

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"Эти силы станут первой линией обороны, если россия вторгнется дальше на запад. Отправка генерала такого уровня так близко к зоне боевых действий позволит быстро принимать решения, где разместить войска и вооружение", — говорится в материале.

Детали

Ранее на базе дежурили военные 82-й воздушно-десантной дивизии, отправленные в Румынию как часть сил быстрого реагирования после вторжения РФ в Украину. В статье отмечается, что до последнего не было понятно, оставит ли Пентагон подразделение высшего уровня на авиабазе в Румынии.

Однако с лета 2022 года здесь дислоцируется около 4 тысяч солдат 101-й дивизии.

Напомним

17 января самолет-разведчик НАТО прибыл в Румынию, чтобы поддержать восточный фланг военного альянса и помочь следить за действиями российских военных.