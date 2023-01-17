НАТО надіслало до Румунії літаки-розвідники для спостереження за діями росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Літак-розвідник НАТО прибув у вівторок до Румунії, щоб підтримати східний фланг військового альянсу та допомогти стежити за діями російських військових, пише УНН.
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Літак приземлився на авіабазі неподалік Бухареста, і очікується, що ще два приземляться пізніше того ж дня і в середу. Вони мають залишитися на кілька тижнів.
"В умовах незаконної війни росії проти України НАТО стежитиме за військовими діями на східному фланзі за допомогою літаків ДРЛО", - заявив міністр оборони Румунії Анхель Тілвар у Facebook.
Доповнення
Минулого тижня НАТО оголосила, що направить до Бухаресту літаки-розвідники із системи далекого радіолокаційного виявлення та управління (АВАКС), де вони почнуть виконувати розвідувальні польоти виключно над територією НАТО.
НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі та країнах Балтії після того, як росія вторглася в Україну в лютому минулого року, використовуючи винищувачі, літаки-розвідники та танкери.
Літаки, розгорнуті в Румунії, належать флоту з 14 літаків-розвідників НАТО, які зазвичай базуються в Німеччині. За заявою НАТО, вони можуть виявляти інші літаки за сотні кілометрів.