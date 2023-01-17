НАТО направило в Румынию самолеты-разведчики для наблюдения за действиями россии

Детали

Самолет приземлился на авиабазе недалеко от Бухареста, и ожидается, что еще два приземлятся позже в тот же день и в среду. Они должны остаться на несколько недель.

"В условиях незаконной войны россии против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛО", - заявил министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook.

Дополнение

На прошлой неделе НАТО объявило, что направит в Бухарест самолеты-разведчики с системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС), где они начнут выполнять разведывательные полеты исключительно над территорией НАТО.

НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии после того, как россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, используя истребители, самолеты-разведчики и танкеры.

Самолеты, развернутые в Румынии, принадлежат к флоту из 14 самолетов-разведчиков НАТО, которые обычно базируются в Германии. По заявлению НАТО, они могут обнаруживать другие самолеты за сотни километров.