США зміцнюють "перший рубіж оборони" НАТО на випадок російської агресії — The New York Times

Цитата

"Ці сили стануть першою лінією оборони, якщо росія вторгнеться далі на захід. Відправка генерала такого рівня так близько до зони бойових дій дозволить швидко ухвалювати рішення, де розмістити війська і озброєння", — йдеться у матеріалі.

Деталі

Раніше на базі чергували військові 82-ї повітряно-десантної дивізії, відправлені до Румунії як частина сил швидкого реагування після вторгнення рф в Україну. У статті наголошують, що до останнього не було зрозуміло, чи залишить Пентагон підрозділ вищого рівня на авіабазі в Румунії.

Однак із літа 2022 року тут дислокується близько 4 тисяч солдатів 101-ї дивізії.

Нагадаємо

17 січня літак-розвідник НАТО прибув до Румунії, щоб підтримати східний фланг військового альянсу та допомогти стежити за діями російських військових.