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США зміцнюють "перший рубіж оборони" НАТО на випадок російської агресії — The New York Times

Київ • УНН

 • 1417872 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міноборони США триматиме кілька тисяч військових у Румунії ще принаймні 9 місяців. На базі перебуватимуть військові 101-ї повітряно-десантної дивізії, очолить місію двозірковий генерал армії США. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

США зміцнюють "перший рубіж оборони" НАТО на випадок російської агресії — The New York Times

Цитата

"Ці сили стануть першою лінією оборони, якщо росія вторгнеться далі на захід. Відправка генерала такого рівня так близько до зони бойових дій дозволить швидко ухвалювати рішення, де розмістити війська і озброєння", — йдеться у матеріалі.

Деталі

Раніше на базі чергували військові 82-ї повітряно-десантної дивізії, відправлені до Румунії як частина сил швидкого реагування після вторгнення рф в Україну. У статті наголошують, що до останнього не було зрозуміло, чи залишить Пентагон підрозділ вищого рівня на авіабазі в Румунії.

Однак із літа 2022 року тут дислокується близько 4 тисяч солдатів 101-ї дивізії.

Нагадаємо

17 січня літак-розвідник НАТО прибув до Румунії, щоб підтримати східний фланг військового альянсу та допомогти стежити за діями російських військових.

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