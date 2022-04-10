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США: оружие в Украину поступает ежедневно — даже сегодня

Киев • УНН

 • 323576 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Соединенные Штаты готовы предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от россии, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, поскольку Украина ищет дополнительную военную помощь от Запада. Об этом УНН ссылается на ABC News.

США: оружие в Украину поступает ежедневно — даже сегодня

Детали

Салливан сказал, что администрация Байдена направит в Украину больше оружия, чтобы предотвратить захват россией новых территорий и нападения на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор русским и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают эти преступления", - сказал Салливан в программе ABC News.

Выступая на канале NBC News, Салливан сказал, что Соединенные Штаты "круглосуточно работают над доставкой собственного оружия. А также организуют и координируют доставку оружия из многих других стран".

"Оружие поступает ежедневно, — заметил Салливан, — даже сегодня".

Контекст

Соединенные Штаты направили Украине военную помощь на сумму 1,7 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля россия начала свое вторжение, заявил на прошлой неделе Белый дом.

Поставки оружия включали оборонительные зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, а также боеприпасы и бронежилеты. Но президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы американские и европейские лидеры предоставили более тяжелое вооружение и технику, потому что, как ожидается, что россия активизирует свои военные действия.

В выдержках из интервью CBS News "60 Minutes", которое выйдет в эфир позже в воскресенье, Зеленский выразил скептицизм относительно того, что Соединенные Штаты поставят оружие, которое, по его словам, нужно.

Сможет ли Украина отразить российское вторжение "зависит от того, как быстро нам помогут США. Честно говоря, от этого зависит, сможем ли мы выжить", — сказал Зеленский.

"Я на 100% уверен в нашем народе и наших вооруженных силах, но, к сожалению, у меня нет уверенности в том, что мы получим все, что нам нужно".

Дополнение

россия в субботу назначила нового генерала, который возглавит войну в Украине - Александра Дворникова, который имел значительный военный опыт в Сирии.

На этом фоне Салливан сказал, что ожидает, что Дворников санкционирует еще большую жестокость в отношении украинского гражданского населения.

Опрос CBS News, опубликованный в воскресенье, показал, что американцы широко поддерживают отправку большего количества оружия в Украину.

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