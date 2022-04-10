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Може продовжити теракти: у США попередили про нового командувача "спецоперації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. США очікують, що новий російський генерал, призначений керувати війною в Україні, продовжить жорстокий напад на мирних жителів. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише УНН з посиланням на CNN.

Може продовжити теракти: у США попередили про нового командувача "спецоперації"

Цитата

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає в себе жорстокість по відношенню до цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати того ж самого на цьому театрі військових дій", — сказав Салліван.

"Цей генерал буде просто ще одним винуватцем злочинів і жорстокості щодо мирних жителів України", - додав він.

Деталі

Проте Салліван применшив важливість цього призначення для загальних шансів росії на успіх, заявивши, що росія вже зазнала "стратегічної поразки" в Україні.

"Вони думали, що зможуть захопити столицю і взяти інші великі міста без особливого опору — що насправді їх зустрінуть з розпростертими обіймами. ... "І що ми дізналися за перші кілька тижнів цієї війни, так це те, що Україна ніколи не буде підпорядкована росії. Неважливо, якого генерала намагається призначити президент путін", - додав він.

Призначення прокоментували і в Білому домі. Так, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що призначення росією нового військового керівництва "показує, що буде продовження того, що ми вже бачили на місцях в Україні".

Псакі також сказала, що адміністрація Байдена визнала визнання Кремля про те, що їхні війська зазнали великих втрат "цікавим" для країни, яка не поспішає визнавати поразку.

"Це було важливо", - сказала вона, назвавши це відображенням "мужності українських лідерів".

Контекст

Напередодні стало відомо про те, що росія на тлі відступу від Києва і визнаних самим Кремлем істотних втрат в ході бойових дій змінила командувача "операцією" в Україні.

Новим командувачем став генерал армії Олександр Дворніков, командувач військами Південного військового округу. Підкреслюється, що він набув значного бойового досвіду, керуючи діями російських військових у Сирії.

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