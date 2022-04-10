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Может продолжить теракты: в США предупредили о новом командующем "спецоперацией"

Киев • УНН

 • 215725 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. США ожидают, что новый российский генерал, назначенный руководить войной в Украине, продолжит жестоке нападения на мирных жителей. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Может продолжить теракты: в США предупредили о новом командующем "спецоперацией"

Цитата

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать того же самого на этом театре военных действий", — сказал Салливан.

"Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины", - добавил он.

Детали

Тем не менее Салливан преуменьшил важность этого назначения для общих шансов россии на успех, заявив, что россия уже потерпела "стратегическое поражение" в Украине.

"Они думали, что смогут захватить столицу и взять другие крупные города без особого сопротивления — что на самом деле их встретят с распростертыми объятиями. ... "И что мы узнали за первые несколько недель этой войны, так это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент путин", - добавил он.

Назначение прокомментировали и в Белом доме. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что назначение россией нового военного руководства "показывает, что будет продолжение того, что мы уже видели на местах в Украине".

Псаки также сказала, что администрация Байдена сочла признание Кремля о том, что их войска понесли большие потери, "интересным" для страны, которая не спешит признавать поражение.

"Это было важно", — сказала она, назвав это отражением "мужества украинских лидеров".

Контекст

Накануне стало известно о том, что россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлём существенных потерь в ходе боевых действий – сменила командующего "операцией" в Украине.

Новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчёркивается, что он приобрёл значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.

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