США: зброя до України надходить щодня — навіть сьогодні

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Салліван сказав, що адміністрація Байдена направить в Україну більше зброї, щоб запобігти захопленню росією нових територій та нападу на мирних жителів, які Вашингтон назвав військовими злочинами.

"Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч росіянам і не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють ці злочини", - сказав Салліван у програмі ABC News.

Виступаючи на каналі NBC News, Салліван сказав, що Сполучені Штати "цілодобово працюють над доставкою власної зброї... а також організують та координують доставку зброї з багатьох інших країн".

"Зброя надходить щодня, — зауважив Салліван, — навіть сьогодні".

Контекст

Сполучені Штати направили Україні військову допомогу на суму 1,7 мільярда доларів з того часу, як 24 лютого росія почала своє вторгнення, заявив минулого тижня Білий дім.

Постачання зброї включали оборонні зенітні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin, а також боєприпаси та бронежилети. Але президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб американські та європейські лідери надали важче озброєння та техніку, тому що, як очікується, росія активізує свої військові дії.

У витримках із інтерв'ю CBS News "60 Minutes", яке вийде в ефір пізніше в неділю, Зеленський висловив скептицизм щодо того, що Сполучені Штати поставлять зброю, яка, за його словами, потрібна.

Чи зможе Україна відобразити російське вторгнення, "залежить від того, як швидко нам допоможуть США. Чесно кажучи, від цього залежить, чи ми зможемо вижити", — сказав Зеленський.

"Я на 100% впевнений у нашому народі та наших збройних силах, але, на жаль, у мене немає впевненості в тому, що ми отримаємо все, що нам потрібно".

Доповнення

росія в суботу призначила нового генерала, який очолить війну в Україні - Олександра Дворнікова, який мав значний військовий досвід у Сирії.

На цьому фоні Салліван сказав, що очікує, що Дворніков санкціонує ще більшу жорстокість щодо українського громадянського населення.

Опитування CBS News, опубліковане в неділю, показало, що американці широко підтримують відправку більшої кількості зброї в Україну.