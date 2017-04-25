США собирается сократить финансовую помощь Украине - СМИ

Руководство США планирует сократить в 2018 году финансовую помощь Украине на 70%. Сначала официальный Вашингтон в рамках программы USAID было выделить Киеву более $ 570 млн., Но данная сумма была уменьшена до $ 177 млн.

Существенное сокращение финансовой помощи развивающимся странам, администрация Трампа сокращает согласно политики "Америка превыше всего".

Напомним, что Порошенко выразил уверенность, что США никогда не признают аннексию Крыма.