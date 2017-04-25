США збирається скоротити фінансову допомогу Україні - ЗМІ

Керівництво США планує скоротити в 2018 році фінансову допомогу Україні на 70%. Спершу офіційний Вашингтон в рамках програми USAID мав виділити Києву більше $570 млн., але дана сума була зменшена до $177 млн.

Суттєве скорочення фінансової допомоги країнам, що розвиваються, адміністрація Трампа скорочує згідно з політики "Америка понад усе".

Нагадаємо, що П. Порошенко висловив впевненість, що США ніколи не визнають анексію Криму.