США збирається скоротити фінансову допомогу Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Керівництво США планує скоротити в 2018 році фінансову допомогу Україні на 70% передає УНН з посиланням на Foreign Policy.
Керівництво США планує скоротити в 2018 році фінансову допомогу Україні на 70%. Спершу офіційний Вашингтон в рамках програми USAID мав виділити Києву більше $570 млн., але дана сума була зменшена до $177 млн.
Суттєве скорочення фінансової допомоги країнам, що розвиваються, адміністрація Трампа скорочує згідно з політики "Америка понад усе".
Нагадаємо, що П. Порошенко висловив впевненість, що США ніколи не визнають анексію Криму.