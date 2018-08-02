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США увеличили оборонный бюджет до 716 млрд долларов в 2019 финансовый год

США увеличили оборонный бюджет до 716 млрд долларов в 2019 финансовый год

Киев  •  УНН

 • 7827 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сенат США в среду принял оборонный бюджет в размере 716 млрд долларов в 2019 финансовый год. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования, передает УНН.

Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса проект бюджета будет отправлен на подпись президенту страны. В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также на военную помощь Украине.

Как сообщалось в опубликованном 23 июля комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса отчете, законодатели решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует уже несколько лет.

В Конгрессе также решили запретить американскому правительству признавать аннексию Крыма Россией. Законодатели включили в проект бюджета 250 млн долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

Как сообщал УНН, министерство обороны США согласовывает условия контракта объемом 885 млн долларов на пять лет в сфере использования элементов искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Такие технологии призваны помочь США более успешно конкурировать в этой области с Россией и Китаем.

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