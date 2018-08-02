США збільшили оборонний бюджет до 716 млрд доларів на 2019 фінансовий рік

Тепер затверджений обома палатами Конгресу проект бюджету буде відправлений на підпис президенту країни. У тексті документа говориться, що частина коштів буде спрямована на протидію загрозі з боку Росії, а також на військову допомогу Україні.

Як повідомлялося в опублікованому 23 липня комітетом у справах ЗС Палати представників Конгресу звіті, законодавці вирішили продовжити заборону на співпрацю Пентагону і Міністерства оборони РФ, яка діє вже кілька років.

У Конгресі також вирішили заборонити американському уряду визнавати анексію Криму Росією. Законодавці включили в проект бюджету 250 млн доларів на постачання військової допомоги Україні, включаючи оборонні озброєння летального характеру. У бюджеті США на поточний рік на цю мету було виділено 200 млн доларів.

Як повідомляв УНН, міністерство оборони США погоджує умови контракту обсягом 885 млн доларів на п’ять років у сфері використання елементів штучного інтелекту (ІІ) у військових цілях. Такі технології покликані допомогти США більш успішно конкурувати в цій області з Росією і Китаєм.