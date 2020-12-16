США заявили, что продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 54192 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 85645 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 161786 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 167210 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 369439 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 217603 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 489048 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 347798 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228368 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251080 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
79%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 75572 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 71449 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 57945 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 20599 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 30187 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 128809 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 117342 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 206612 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 369439 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 489048 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 20767 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 34674 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42419 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72015 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 93745 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

США заявили, что продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 14822 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта “Северный поток-2” и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил в среду на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, пишет УНН.

США заявили, что продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"

“Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект”, — утверждал он. “Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод”, — полагает американский дипломат.

11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря.

4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают расширение США санкций против “Северного потока-2” проявлением недобросовестной конкуренции, и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59