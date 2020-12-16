США заявили, что продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта “Северный поток-2” и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил в среду на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, пишет УНН.
“Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект”, — утверждал он. “Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод”, — полагает американский дипломат.
11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря.
4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают расширение США санкций против “Северного потока-2” проявлением недобросовестной конкуренции, и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов.