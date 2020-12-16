США заявили, що продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2"

“Ми не хочемо вводити санкції, але ми будемо використовувати ці повноваження і ці інструменти, щоб зупинити проект”, — стверджував він. “Я б сказав, що ці санкції працюють, і ми зупинимо цей трубопровід”, — вважає американський дипломат.

11 грудня Сенат Конгресу США схвалив проект американського військового бюджету на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня), який, зокрема, передбачає санкції щодо газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, а також проти Туреччини через купівлю нею російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400. Палата представників Конгресу проголосувала за проект 8 грудня.

4 грудня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі вважають розширення США санкцій проти “Північного потоку-2” проявом недобросовісної конкуренції, і запевняють, що Москва зробить все для захисту своїх інтересів.