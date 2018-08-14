США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 15980 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 44274 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 27589 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 72149 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 148741 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 252099 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 192297 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 256976 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283109 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223114 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 53482 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 59147 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 52093 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 48306 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 27955 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 18410 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 324524 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 293318 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 378044 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 530974 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 2540 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 13836 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 51331 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 256986 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 95448 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

Киев • УНН

 • 6336 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, фактически исключившего возможность ведения переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг Госдепа США.

США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

“Как заявил (ранее) госсекретарь (США Майкл Помпео), президент (Дональд Трамп) готов вести диалог с Ираном, чтобы найти решения неотложных вопросов национальной безопасности”, — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. Она отвечала на вопрос о том, расценивает ли Вашингтон слова аятоллы Хаменеи как отказ Тегерана от возможных переговоров с американской стороной без предварительных условий, о которых ранее публично упоминал руководитель администрации США. Американский дипломат оставила без ответа просьбу уточнить, происходили ли между Соединенными Штатами и Ираном прямые контакты или через посредников после того, как Трамп в конце июля сигнализировал о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщал УНН, верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в понедельник отклонил предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по улучшению двусторонних отношений, а также обвинил иранское правительство в неумелом управлении государством перед лицом повторно введенных санкций в США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43