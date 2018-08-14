США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

“Как заявил (ранее) госсекретарь (США Майкл Помпео), президент (Дональд Трамп) готов вести диалог с Ираном, чтобы найти решения неотложных вопросов национальной безопасности”, — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. Она отвечала на вопрос о том, расценивает ли Вашингтон слова аятоллы Хаменеи как отказ Тегерана от возможных переговоров с американской стороной без предварительных условий, о которых ранее публично упоминал руководитель администрации США. Американский дипломат оставила без ответа просьбу уточнить, происходили ли между Соединенными Штатами и Ираном прямые контакты или через посредников после того, как Трамп в конце июля сигнализировал о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщал УНН, верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в понедельник отклонил предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по улучшению двусторонних отношений, а также обвинил иранское правительство в неумелом управлении государством перед лицом повторно введенных санкций в США.