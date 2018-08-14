США заявили про готовність до діалогу з Іраном, незважаючи на заяви Тегерана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Американська адміністрація зберігає готовність до діалогу з урядом в Тегерані, незважаючи на заяви керівника і духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який фактично виключив можливість ведення переговорів з Вашингтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг Держдепу США.
“Як заявив (раніше) держсекретар (США Майкл Помпео), президент (Дональд Трамп) готовий вести діалог з Іраном, щоб знайти вирішення нагальних питань національної безпеки”, — підкреслила представник американського зовнішньополітичного відомства. Вона відповідала на питання про те, чи розцінює Вашингтон слова аятолли Хаменеї як відмову Тегерана від можливих переговорів з американською стороною без попередніх умов, про які раніше публічно згадував керівник адміністрації США. Американський дипломат залишила без відповіді прохання уточнити, чи відбувалися між Сполученими Штатами та Іраном прямі контакти або через посередників після того, як Трамп в кінці липня сигналізував про готовність провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Роухані.
Як повідомляв УНН, верховний духовний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї в понеділок відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про переговори щодо покращення двосторонніх відносин, а також звинуватив іранський уряд у невмілому керуванні державою перед обличчям повторно введених санкцій у США.