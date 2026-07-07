США заявили о новых атаках Ирана в Ормузском проливе, Америка может нанести ответные удары

В понедельник вечером иранские военные выпустили как минимум две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По данным издания, атаки произошли менее чем через три недели после подписания меморандума, по которому Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе. Кроме того, инцидент произошел после истечения срока действия недельного соглашения между США и Ираном о прекращении атак в этом районе.

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По информации американских чиновников, одна из ракет попала в танкер, двигавшийся вблизи побережья Омана, вызвав пожар. Об этом инциденте также сообщило Управление морской торговли Великобритании.

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Еще одно коммерческое судно, по словам собеседника Axios, также было поражено иранской ракетой. Оба судна получили значительные повреждения, однако погибших или пострадавших не зафиксировано.

Axios отмечает, что США, вероятно, рассматривают возможность нанесения ответных ударов по иранским целям. В то же время на прошлой неделе непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Дохе завершились без существенного прогресса по ситуации в Ормузском проливе.

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