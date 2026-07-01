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Трамп заявил об "очень хороших встречах" с Ираном

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном идут "очень хорошо", а денуклеаризация Ирана продвигается. Он также отметил, что цена на нефть упала до 68 долларов, а бензин быстро дешевеет.

Трамп заявил об "очень хороших встречах" с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на объединенной базе Эндрюс, что переговоры с Ираном идут "очень хорошо", и приветствовал то, что он назвал "очень хорошими встречами", пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Президент США также указал, что Иран "прошел долгий путь", говоря о текущих переговорах с Тегераном.

"Мы очень сильно ударили по ним на прошлой неделе", – сказал он.

Трамп добавил: "нуклеаризация Ирана очень проста, и Иран не может иметь ядерного оружия".

Трамп, как указывает Fox News, заявил, что "денуклеаризация Ирана продвигается" после интенсивных военных действий США, одновременно рекламируя рост фондового рынка и резкое падение внутренних цен на энергоносители.

"Цена на нефть значительно снизилась. Мы упали до 68. Я вижу, что сегодня она достигла 68. Это ниже, чем когда я начинал, я думаю, можно назвать это атакой на Иран, чтобы они никогда не имели ядерного оружия. Так что цена на нефть сейчас ниже, розничные цены, бензин быстро падает".

Как указывает CNN со ссылкой на дипломатический источник, сегодня в Дохе официальные лица США и Ирана проводят непрямые технические переговоры более низкого уровня через пакистанских и катарских посредников.

Сегодня и вчера появлялись небольшие фрагменты информации об этих переговорах, что дает представление о том, кто участвует, что обсуждается и как проходят дипломатические действия, отметило издание:

  • ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади встретился с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, который выступает посредником, чтобы обсудить формализацию предварительного соглашения между Ираном и США. После этого состоялась трехсторонняя встреча с участием пакистанских посредников;
    • это произошло после встречи Аль Тани с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник, где они обсудили текущие переговоры и региональные события;
      • на встрече также обсуждался вопрос прекращения огня в Ливане «и подчеркивалась важность его стабилизации», заявило министерство иностранных дел Катара;
        • Катар также заявил, что технические переговоры между Ираном и Соединенными Штатами продолжаются, но в настоящее время встреч на высоком уровне между ними нет;
          • тем временем в Ливане: несмотря на соглашение, подписанное при посредничестве США между Израилем и Ливаном в пятницу, израильские военные заявили, что они нанесли удар по оперативнику «Хезболлы» в районе Манзала на юге Ливана, вблизи «зоны безопасности», где во вторник действовали израильские войска;
            • Оман недавно направил США и другим союзникам предложение о том, чтобы судоходные компании платили за услуги по использованию Ормузского пролива, сообщает региональный дипломат и источник в США, знакомый с этим вопросом;
              • иранские государственные СМИ сообщили, что иностранный контейнеровоз сел на мель после того, как не воспользовался маршрутом через пролив, утвержденным Тегераном. Общее движение по водному пути остается стабильным, хотя и значительно ниже довоенного уровня;
                • цены на нефть показали самое резкое квартальное падение с начала пандемии в период с апреля по июнь, на фоне того, как трейдеры приветствовали временное мирное соглашение между США и Ираном и возвращение некоторых поставок нефти через пролив.

                  Нефть WTI держится около $70, а Brent – ниже $73 на фоне переговоров США и Ирана01.07.26, 05:57 • 3402 просмотра

                  Юлия Шрамко

                  Новости Мира