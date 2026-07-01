Нефть WTI держится около $70, а Brent – ниже $73 на фоне переговоров США и Ирана

Цены на нефть стабилизировались после крупнейшего квартального падения со времен пандемии COVID-19, поскольку рынки следят за ходом мирных переговоров между США и Ираном и восстановлением судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется вблизи 70 долларов за баррель после потери почти трети стоимости за последние три месяца. В то же время Brent закрылась ниже отметки 73 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыли в Доху для участия в непрямых переговорах по долгосрочному соглашению между США и Ираном. На этом фоне движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив начало постепенно восстанавливаться после недавней эскалации.

Аналитики прогнозируют избыток предложения на рынке

Мы ожидаем, что к концу июля это будет сделано. Как только мы нормализуем потоки через пролив, ожидается, что мы попадем в ситуацию с избытком предложения – заявила соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Саманта Дарт.

В Bloomberg отмечают, что Morgan Stanley также пересмотрел прогноз по стоимости нефти в сторону понижения. В банке объясняют это более быстрым, чем ожидалось, восстановлением перевозок через Ормузский пролив, высоким предложением из США и слабым спросом в Китае.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост экспорта из Ирана и рекордные поставки российской нефти, что способствует накоплению значительных запасов сырья в море.

Цены на нефть могут зафиксировать самое большое квартальное падение с 2020 года на фоне ожиданий переговоров США и Ирана - Reuters