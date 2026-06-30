Цены на нефть могут зафиксировать самое большое квартальное падение с 2020 года на фоне ожиданий переговоров США и Ирана - Reuters

Мировые цены на нефть направляются к самому большому квартальному падению с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Инвесторы сосредоточили внимание на возможных переговорах между США и Ираном в Дохе, а также на перспективах восстановления стабильных поставок через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе выросли на 0,21% – до 73,30 доллара за баррель. В то же время контракт направляется к третьему подряд месячному снижению, потеряв около 20% в июне.

Более активно торгуемый сентябрьский контракт Brent подорожал на 0,61% – до 74,36 доллара за баррель. Американская нефть WTI с поставкой в августе выросла на 0,51% – до 71,11 доллара за баррель, однако также потеряла около 19% за месяц.

Самое большое квартальное падение со времен пандемии

По итогам квартала Brent может подешеветь примерно на 38%, а WTI – почти на 30%. Оба сорта сейчас торгуются вблизи уровней, которые были до начала войны между США и Ираном.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что на рынке увеличилось количество доступных танкеров после частичного восстановления судоходства в Персидском заливе.

"Я бы не сказал, что рынок полностью избавился от премии за риск, но суда, которые ранее были заблокированы, снова стали доступными, что временно увеличило предложение", – пояснил он.

В то же время в Morgan Stanley прогнозируют, что в 2027 году мировой рынок нефти может столкнуться с профицитом в 4,8 млн баррелей в сутки.

Переговоры США и Ирана пока откладываются

В Reuters отмечают, что высокопоставленной встречи между представителями США и Ирана в Дохе на этой неделе не состоится. По словам представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари, стороны проведут лишь технические консультации по региональной безопасности, которые впоследствии могут быть повышены до политического уровня.

Неопределенность относительно дальнейших переговоров, как отмечает агентство, подчеркивает хрупкость договоренностей о прекращении боевых действий, достигнутых 17 июня, которые позволили частично восстановить движение через Ормузский пролив.

На этом фоне аналитики впервые с начала конфликта пересмотрели свои прогнозы по ценам на нефть в 2026 году в сторону понижения. Причиной стало уменьшение опасений по поводу длительных перебоев с поставками после восстановления судоходства через стратегически важный пролив.

Кроме того, по данным Reuters, государственная иракская компания SOMO предложила значительные скидки на нефть Basrah для июльских поставок, чтобы стимулировать покупателей увеличить закупки.

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