США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

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“Сейчас я могу только сказать, что его (авиаудар. — ред.) нанесли около Идлиба в Сирии <...> Командование доложило, что это был один из лидеров „Аль-Каиды“, пока у меня больше нет информации”, — сказал он.

Кирби также уточнил, что, по предварительным оценкам, удар достиг своей цели. “Нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения”, — добавил он.

Напомним

Ранее глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер говорил, что “Аль-Каида” способна за несколько лет восстановить свой потенциал для атак на Соединенные Штаты. “Текущая консервативная оценка восстановления потенциала „Аль-Каиды“ для угрозы родине, вероятно, составляет от одного до двух лет”, — сказал он. Как пояснил директор ЦРУ Дэвид Коэн, американская власть внимательно отслеживают деятельность по восстановлению присутствия “Аль-Каиды” в Афганистане.

Президент США Джо Байден также говорил, что “Аль-Каида” способна нарастить свое влияние. “Может „Аль-Каида“ вернуться? Да. Но, знаете, она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вмешиваться во все места, где есть „Аль-Каида“, и оставлять там свои войска? ” - сказал он.

В августе этого года Джон Кирби заявил, что “Аль-Каида” продолжает присутствовать в Афганистане. Однако его слова разошлись с высказыванием Байдена, который говорил, что этой террористической организации в стране больше нет.