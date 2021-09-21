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США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Киев  •  УНН

 • 15954 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Американские военные нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" и считают, что поразили цель. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

Цитата

“Сейчас я могу только сказать, что его (авиаудар. — ред.) нанесли около Идлиба в Сирии <...> Командование доложило, что это был один из лидеров „Аль-Каиды“, пока у меня больше нет информации”, — сказал он.

Кирби также уточнил, что, по предварительным оценкам, удар достиг своей цели. “Нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения”, — добавил он.

Напомним

Ранее глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер говорил, что “Аль-Каида” способна за несколько лет восстановить свой потенциал для атак на Соединенные Штаты. “Текущая консервативная оценка восстановления потенциала „Аль-Каиды“ для угрозы родине, вероятно, составляет от одного до двух лет”, — сказал он. Как пояснил директор ЦРУ Дэвид Коэн, американская власть внимательно отслеживают деятельность по восстановлению присутствия “Аль-Каиды” в Афганистане.

Президент США Джо Байден также говорил, что “Аль-Каида” способна нарастить свое влияние. “Может „Аль-Каида“ вернуться? Да. Но, знаете, она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вмешиваться во все места, где есть „Аль-Каида“, и оставлять там свои войска? ” - сказал он.

В августе этого года Джон Кирби заявил, что “Аль-Каида” продолжает присутствовать в Афганистане. Однако его слова разошлись с высказыванием Байдена, который говорил, что этой террористической организации в стране больше нет.

Ранее

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решение вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа боевики талибов без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства на фоне захвата власти в стране талибами.

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