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США завдали удару по одному з лідерів “Аль-Каїди” в Сирії

США завдали удару по одному з лідерів “Аль-Каїди” в Сирії

Київ • УНН

 • 15961 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Американські військові завдали удару по одному з лідерів “Аль-Каїди” і вважають, що вразили ціль. Про це заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає УНН.

Цитата

“Зараз я можу тільки сказати, що його (авіаудар. — ред.) завдали близько Ідлібу в Сирії <...> Командування доповіло, що це був один з лідерів „Аль-Каїди“, наразі у мене більше немає інформації”, — сказав він.

Кірбі також уточнив, що, за попередніми оцінками, удар досяг своєї мети. “Немає підстав припускати наявність втрат серед цивільного населення”, — додав він.

Нагадаємо

Раніше глава розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Берріер говорив, що “Аль-Каїда” здатна за кілька років відновити свій потенціал для атак на Сполучені Штати. “Поточна консервативна оцінка відновлення потенціалу „Аль-Каїди“ для загрози батьківщині, ймовірно, становить від одного до двох років”, — сказав він. Як пояснив директор ЦРУ Девід Коен, американська влада уважно відстежують діяльність по відновленню присутності “Аль-Каїди” в Афганістані.

Президент США Джо Байден також говорив, що “Аль-Каїда” здатна наростити свій вплив. “Чи може „Аль-Каїда“ повернутися? Так. Але, знаєте, вона вже повернулася в інші місця. Так в чому ж тоді полягає стратегія? Ми що, будемо втручатися в усі місця, де є „Аль-Каїда“, і залишати там свої війська?” — сказав він.

У серпні цього року Джон Кірбі заявив, що “Аль-Каїда” продовжує бути присутнім в Афганістані. Однак його слова розійшлися з висловлюванням Байдена, який говорив, що цієї терористичної організації в країні більше немає.

Раніше

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня бойовики талібів без бою увійшли в Кабул, а президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну. Віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави на фоні захоплення влади в країні талібами.

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