США завдали удару по одному з лідерів “Аль-Каїди” в Сирії

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня бойовики талібів без бою увійшли в Кабул, а президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну. Віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави на фоні захоплення влади в країні талібами.