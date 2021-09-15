“Аль -Каїда” повертається в Афганістан - ЦРУ

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“Ми вже починаємо бачити деякі ознаки потенційного переміщення ”Аль -Каїди“ в Афганістан. Але це ще ранні дні, і ми, очевидно, будемо уважно стежити за цим”, — сказав на конференції заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен.

Доповнення

В останні роки “Аль-Каїда” зіткнулася з конкуренцією в джихадистських колах з боку свого конкурента, угруповання “Ісламська держава”. ІГ придбало популярність, захопивши значну частину Іраку і Сирії в 2014 році, проголосивши “халіфат” і поширивши свої філії на кілька країн по всьому регіону.

Фізичний “халіфат” ІГ був розгромлений в Іраку і Сирії, хоча його бойовики все ще активні і проводять атаки. Абу Бакр аль-Багдаді, “темний” лідер ІГ, був убитий спецназом США в ході рейду на північному заході Сирії в жовтні 2019 року.

Аз-Завахрі, єгиптянин за національністю, став лідером “Аль-Каїди” після вбивства Усами бен Ладена в Абботтабаді, Пакистан, в 2011 році силами морських котиків США.

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